رئيس جامعة بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من التجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعات مراكز الطباعة والنشر، والوافدين، وتصميم وتطوير البرمجيات، وتطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، والدكتور أيمن غنيم منسق إدارة الوافدين، والدكتورة عبير معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجالس الإدارة.

وشدد رئيس الجامعة خلال اجتماع مركز الطباعه والنشر على سرعة الإنتهاء من التجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المستشفى الجامعي.

وخلال اجتماع الوافدين تم مناقشة استراتيجية متكاملة للجامعات المصرية لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالوافدين والخاصة باستفسارات الطلاب.

كما ناقش اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات اعتماد الوحدة من مجلس الجامعة كوحدة ذات طابع خاص، بالإضافة إلى مناقشة طريقة الدفع والتسجيل الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا من خلال برنامج إدارة الشعب والبرامج الجديدة أو برنامج إدارة الدراسات العليا.

وفي سياق منفصل، استعرض رئيس الجامعة خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي تقرير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بشأن زيارة هيئة فولبرايت للجامعة والمتعلقة بالمبادرة الرئاسية الخاصة بالتمكين والإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرض وتقرير مكتب ربط البحوث بالصناعة عن البروتوكول الموقع مع جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية، وتقرير مكتب رعاية المبتعثين بلقائها مع الطلاب للتعريف بالمنح المصرية اليابانبة، وتم التأكيد على تنفيذ توصيات مكتب التصنيف الدولي للمساهمة في رفع تصنيف الجامعة، والتعاون مع أعضاء المكتب في التصنيف العربي للجامعات.