بدء التصويت في 20 دولة بالاتحاد الأوروبي لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي

فتحت مراكز الاقتراع في 20 دولة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الناخبين في عدة دول من بينها السويد وقبرص وليتوانيا والبرتغال قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع؛ لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة.

وأشارت القناة إلى أنه من غير المتوقع نشر أية نتائج رسمية قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لأبوابه أمام الناخبين في وقت متأخر من مساء اليوم /الأحد/.

وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل خمس سنوات، ويختلف موعدها بين دول الاتحاد؛ حيث بدأت الخميس الماضي في هولندا، ثم يوم الجمعة في إيرلندا، والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، وسوف يتم انتخاب 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي ومقره في ستراسبوج من بين الآلاف من المرشحين.

وستحدد الانتخابات كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي - وهو تكتل يضم 450 مليون مواطن - للتحديات بما في ذلك السياسات الروسية والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة والتغير المناخي والهجرة.

