الليلة.. عرضان في ثاني أيام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية تعرف عليهما

يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء اليوم العرض المسرحي "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمد مصطفي، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي.

العرض يناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الثأر والصراع على السلطة، بإحدي قرى صعيد مصر خلال فترة الستينيات.

وعلى مسرح السامر بالعجوزة يقام العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" تأليف أبو العلا السلاموني، إخراج محمد عبد المحسن، وذلك في الثامنة مساءً.

وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، ويسعى بعض سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

العروض تقدم بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، حتى نهاية يونيو الحالي

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