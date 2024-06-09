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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ زراعة: الصادرات المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة

الزراعة في مصر
الزراعة في مصر
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قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إنّ الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام الأخيرة تمثل قصة نجاح بكل المقاييس، موضحًا أنّ هذا النجاح تحقّق من خلال منظومة متكاملة للتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئات أخرى.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»،اليوم الأحد، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحجر الزراعي يقع في قلب منظومة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُمثل خط الدفاع الأخير عن الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أنّ هناك تعاونًا مع جهات أخرى منها اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، مؤكدا أن كلمة السر في تحقيق الأرقام الكبيرة في الصادرات الزراعية تتمثل في الجودة.

الصادرات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الحجر الزراعي