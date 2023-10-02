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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. السيسي يمازح مقدمة جلسة حكاية وطن بسبب وزير الصحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي مقدمة فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، والمنعقد في فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، لكشف جهود وزارة الصحة من عام 2014 حتى عام 2023.

وطالبت مقدمة الجلسة في بداية الجلسة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالحديث عن ما حدث بالخدمات الصحية خلال 15 دقيقة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣.

وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا : "كده دكتور خالد مش هيقول حاجة، وهو يضحك، مطالبًا بفتح الوقت له، لتقديم ما تم".

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالى  حيث تعقد جلسات هامة اليوم وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي فضلا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة كما يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.

ويأتى المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

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