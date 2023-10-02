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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يذاكر فريق البنك بالفيديو قبل مواجهة الدوري

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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انتهى الجهاز الإداري بالزمالك من تجهيز تسجيلات لمباريات فريق البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، على أن يبدأ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك خلال ساعات قليلة في مشاهدتها .

ويحدد أوسوريو وجهازه المعاون نقاط قوة وضعف فريق البنك ثم يعقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم بعدما تعادل الزمالك في الجولتين الأولي والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب . 

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته للقاء البنك بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري غدا الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس واليوم، على أن يقام لقاء الزمالك والبنك مساء السبت المقبل.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الساعات الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .

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الزمالك البنك الأهلي أوسوريو أيمن مصطفى
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