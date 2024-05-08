نصف نهائي "الشامبيونزليج".. ريال مدريد يبحث عن اكتمال الفرحة.. وبايرن ميونيخ يسعى لإنقاذ موسمه

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي يستضيف مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني، ونظيره بايرن ميونيخ الألماني.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ24 لصالح ريال مدريد، بينما عدل الألماني ليروي ساني النتيجة لبايرن ميونيخ في الدقيقة 53، وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف المهاجم الإنجليزي هاري كين، هدف التقدم للفريق البافاري من ركلة جزاء، إلا أن فينيسيوس جونيور عاد من جديد وأنقذ الفريق الملكي بعد أن سجل هدفه الثاني من ضربة جزاء فى الدقيقة 83.

تأهل ريال مدريد

وتأهل فريق العاصمة الإسبانية، إلى الدور نصف نهائي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزى، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

بينما وصل بايرن ميونيخ الألمانى لدور نصف النهائي، بعد إقصاء أرسنال الإنجليزى، بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويدخل الفريق الملكى اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني، قبل نهايته بـ4 جولات، عقب فوزه على قادش بثلاثة أهداف دون رد، وفى نفس الوقت خسارة غريمه برشلونة أمام جيرونا بأربعة أهداف.

وتعتبر صفوف فريق ريال مدريد مُكتملة فى هذا اللقاء، باستثناء ديفيد ألابا، الذي يُعاني من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يعرف طريق الفوز في مثل هذه اللقاءات الكبرى، حيث إنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 14 لقبًا.

ويأمل «أنشيلوتي» في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بعد حصده لقب الدوري الإسباني.

آمال بايرن ميونيخ فى التأهل

ويرغب فريق بايرن ميونيخ الألمانى، في إقصاء الفريق الملكى من المنافسة، والتوجه نحو المباراة النهائية لحصد اللقب السابع فى تاريخه، وإنقاذ موسمه الحالي بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عامًا، وكذلك فشله فى التتويج بكأس ألمانيا.

ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، في التتويج باللقب ليترك ذكرى طيبة لدى الجماهير، خاصةً وأنه أعلن من قبل أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وتشهد القائمة التى يدخل بها توخيل اللقاء غياب رافاييل جيريرو، الذي تعرض للإصابة في الكاحل وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة.

كما تأكد مشاركة ماتياس دي ليخت، وجمال موسيالا في المباراة بعد أن شاركا في التدريبات الأخيرة للفريق البافارى بشكل كامل.