جروبات الغش تنشر امتحانات اللغة العربية لمحافظتي الجيزة والقاهرة

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نماذج لامتحان الصف الأول الثانوي ضمن امتحانات نهاية العام.

وتشير الامتحانات المتداولة إلى أنها لمادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي، وتتبع إدارات تعليمية بمحافظة القاهرة، وأخرى بإدارات بمحافظة الجيزة.

ويؤدي طلاب صفوف النقل امتحان نهاية العام الدراسي 2024/2023، لصفوف النقل بالمحافظات.

يشار إلى أنه يبدأ طلبة وطالبات القاهرة بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات اليوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 حتى الإثنين الموافق 13/5/2024.

كما يبدأ الصف الأول والثانى الإعدادى العام والرياضى من الأربعاء 8/5/2024 إلى الثلاثاء الموافق 14/5/2024 .

ويبدأ طلبة الصف الأول والثانى الثانوى العام الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024.

ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفنى من الأربعاء 8/5/2024 حتى الثلاثاء 21/5/2024 .

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية العام (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتنطلق الشهادة الإعدادية بعد اسبوعين وطبقا لجداول كل محافظة.