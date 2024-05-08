"البنتاجون" يعلن إنجاز بناء الميناء العائم في قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجيش الأمريكي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة، لكن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، قولها إن بناء الميناء العائم بجزأيه قد أنجز وبانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة.

وأضافت أنه لا تزال هناك توقعات بوجود رياح عاتية وأمواج بحرية عالية، مما يتسبب بظروف غير آمنة لنقل مكونات الميناء العائم، لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه متمركزة في ميناء أسدود، مؤكدة أن القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب.

ويهدف الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة في بنائه، الشهر الماضي، والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير، إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.