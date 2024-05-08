وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم واشنطن القوي لجهود بنما لمعالجة الفساد

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود بنما لمعالجة الفساد والجريمة المنظمة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء - أن هذا التصريح جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية العمل معا لإدارة الهجرة بشكل آمن وإنساني.

وأعرب بلينكن عن التزام الولايات المتحدة بضمان استمرار نجاح "قناة بنما"، بما في ذلك دعم الجهود الرامية لتعزيز مرونة القناة في مواجهة تغير المناخ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس بنما المنتخب أهمية التعاون الثنائي لضمان التنمية الاقتصادية والازدهار المستقبلي للمنطقة.

