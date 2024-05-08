بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه رئيس الحكومة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه رئيس الحكومة.. معادلة نتنياهو الصعبة في حرب غزة".

وقال التقرير: "معادلة صعبة سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحقيقها على مدار أشهر الحرب المستمرة في غزة، إعادة المحتجزين والقضاء على الفصائل الفلسطينية وفي الوقت نفسه البقاء في السلطة".

وأضاف: "ولكن يبدو أن نتنياهو قد استنفذ أوراق حججه وتعهداته التي أطلقها بعد السابع من أكتوبر مما جعله في مرمى سهام الانتقادات اللاذعة في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية".

وتابع: "صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مقالا قالت فيه إن نتنياهو بات يبحث عن طوق نجاة وسط الضغط الدولي والإقليمي والداخلي على حد سواء، الصحيفة اعتبرت أن نتنياهو يرغب بالفعل في الوصول إلى صفقة لإعادة المحتجزين غير أنه أصبح يخشى على منصبه أكثر من أي شيء آخر".

واستطرد: "هآرتس نقلت عن مسؤولين في حكومات إسرائيلية سابقة قولهم إن نتنياهو بنى سياسته في الأشهر الأخيرة بشكل واضح على أساس صراع البقاء في سدة الحكم".