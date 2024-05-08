قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "متلازمة الذاكرة الزائفة"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي "متلازمة الذاكرة الزائفة" بالمدرسة الصناعية بديروط، ضمن عروض الموسم الحالي المقدمة بمحافظة المنيا، في إطار برامج وزارة الثقافة.

والعرض لفرقة ديروط المسرحية وأحداثه مستوحاة من رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب الأمريكي بليك كرواتش، ومن إعداد محمود محمد، ديكور وملابس آية عمار، تنفيذ ديكور هاني محمد، وإخراج الفنان أحمد عبد العظيم.

و"متلازمة الذاكرة الزائفة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة أسيوط، ويعرض يوميا بالمجان للجمهور في تمام السابعة مساءً حتي 11 مايو الحالي.