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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

لليوم الثاني.. استمرار أعمال مؤتمر "التطورات العلمية الحديثة وعلاقتها بالقيم الدينية والأخلاق" بالمجمع العلمي المصري

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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بدأت فعاليات اليوم الثاني على التوالي للمؤتمر الدولي الذي يعقده المجمع العلمي المصري  بعنوان "التطورات العلمية الحديثة وعلاقتها بالقيم الدينية والأخلاق"، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وبالتعاون مع المركز المسيحي الإسلامي للشراكة والتفاهم التابع لإبروشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وبمشاركة من جامعة كامبريدج البريطانية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والكنائس المصرية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الأولى أمس الثلاثاء المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور فاروق إسماعيل رئيس المجمع العلمي، والدكتور الشيخ علي جمعة، الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم نائبا عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي للكنيسة الأورثوذكسية والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية والمطران منير حنا مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

ويشارك في أعماله باحثون وخبراء من مصر وبريطانيا، خاصة المهتمين بقضايا الذكاء الاصطناعي والخلايا الجذعية والموت الرحيم وغيرها من القضايا العلمية التي لها أبعاد دينية وأخلاقية.

إذ تعقد جلسات المؤتمر في القاعة الرئيسية بالمجمع العلمي المصري بميدان التحرير بالقاهرة، ووجهت الدعوة إلى الباحثين وعلماء الدين والإعلاميين والشخصيات العامة.

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المجمع العلمي المصري التطورات العلمية الحديثة وعلاقتها بالقيم الدينية والأخلاق الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية المركز المسيحي الإسلامي للشراكة والتفاهم التابع لإبروشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأزهر الشريف دار الإفتاء الكنائس المصرية