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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات

الارصاد
الارصاد
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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 31 درجة في الظل.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن طقس اليوم سيكون حارًا كما أن فترة الليل سيكون بها برودة وأن المدن الجديدة، ستكون درجة الحرارة أكثر، وأن البلاد تتأثر برياح تجعل هناك حالة من انخفاض درجة الحرارة في فترة المساء، وهذه الرياح ستكون من 30 لـ 35 كيلومترا.

وتابعت، أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالشبورة المائية، وتكون في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة غدًا، لتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث أن درجة الحرارة العظمى غدًا ستسجل 37 درجة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بالمناطق الغربية والقاهرة ستتعرض لعواصف ترابية ورملية ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وعلى المواطنين عدم التعرض للشمس غدًا، وعلى مرضى الحساسية ارتداء الكمامات.

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