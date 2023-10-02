محافظ قنا يهنئ السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية: " يطيب لي ويسعدني أن ارفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتى تتجدد معها كل معانى المجد والفخر والبطولة وتحقيق الجيش الباسل أعظم انتصارات شهدها التاريخ، داعيا الله عزوجل أن يعيد على فخامتكم هذه الايام المجيدة بموفور الصحة والعافية وأن يتحقق لمصرنا الغالية تحت قيادتكم كل ما تصبو إليه من آمال وأن يحفظكم الله لمصرنا قائدًا وزعيما وأن يحفظ الله مصر بكم." .

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمستشار حفنى الجبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.