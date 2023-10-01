محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الخروبة والفصل سابق التجهيز بشيبانة

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الابنية التعليمية وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرسة الخروبة للتعليم الأساسي بالشيخ زويد والفصل السابق التجهيز بمدرسة نجع شيبانة برفح، في حضور سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وجمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح وغريب حسن، مدير فرع الأبنية التعليمية بشمال سيناء ومشايخ القبائل والعواقل.

وقال المحافظ أن مدرسة الخروبة بالشيخ زويد تم انشاءها على مساحة 7826 مترًا مربعًا وتتكون من دور أرضي و3 أدوار عليا بمساحة 390 متر مربع، وتضم 11 فصل تعلمي وتم انشاءها بتكلفة بلغت 5 ملايين و322 ألف و849 جنيهًا.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح الفصل سابق التجهيز في مدرسة نجع شيبانة يأتي في إطار دعم وزارة التربية والتعليم بالفصول سابقة التجهيز، ودعم القرى العائدة وتمكين التعليم لطلاب القرى العائدة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية.

بدوره قدم اللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الابنية التعليمية، التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشيرًا الي أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، وأنها تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التعليمية والمدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة.

وأشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع المحافظة لزيادة عدد الفصول سابقة التجهيز في مدارس القري العائدة، حيث تقوم المديرية بتأثيث تلك الفصول ومدها بالأثاث اللازم للعملية التعليمية.