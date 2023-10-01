حالة وفاة و14 مصاب وحادث طعن.. مشاهد مأساوية في أول أيام العام الدراسي الجديد

تصدرت أخبار الحوادث من وفيات وإصابات خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024م، عناوين المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، فالقدر لم يهمل الطلاب ولا المدرسين ولا العاملين ولا ذويهم أن يمر أول يوم دراسي دون وقوع أي حوادث مفجعة، ففي هذا التقرير ترصد "البوابة نيوز" أبرز ما شهده أول أيام العام الدراسي الجديد من حوادث خلال الساعات القليلة الماضية.

إصابة طالب بجرح طعني اثر مشاجرة أمام مدرسة في بورسعيد

أصيب طالب بمدرسة نبيل العسيلي الصناعية المعمارية بمحافظة بورسعيد، بجرح طعني، اثر مشاجرة أمام المدرسة بأول أيام العام الدراسي الجديد، البداية عندما استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطالب بلال احمد السيد 16 عامًا، مصابًا بجرح طعني بالجانب الآيسر، بادعاء مشاجرة أمام مدرسة نبيل العسيلي الصناعية المعمارية، وجري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطالب المصاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع معلم وإصابة 5 في سانت كاترين في أول أيام العام الدراسي الجديد

لقي معلم لغة إنجليزية بمعهد الإسباعية في مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء مصرعه، وأصيب 5 آخرين، كانوا في طريقهم للعمل بالمعاهد الأزهرية بسانت كاترين في أول يوم دراسي، وبداية الواقعة عندما تلقي اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، اخطارًا بوقوع حادث سيارة بطريق مدينة سانت كاترين، أسفر عن مصرع أحمد محمود علي غنيم معلم اللغة الإنجليزية بمعهد الإسباعية الإعدادي والثانوي، وإصابة كلًا من: سامي الصابر موجه اللغة الإنجليزية بإدارة سانت كاترين وعددُ من العاملين بمعهد الإسباعية منهم الشيخ أمين ابوجبل ومحمد عبد الواحد ووليد محمد ومحمود المغربل وجرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس العام وتحرير محضر بالواقعة، وأزال رجال المرور آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

شهدت قرية شنشور التابعة لمركز أشمون، حادث انقلاب أتوبيس إحدي المدراس الخاصة رقم م ب ع 6953، في مشروع صرف، بمنطقة كوبري رمزي، بدائرة مركز أشمون عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأصيب 7 طلاب وهم " كمال شريف كمال 6 سنوات كدمة بالرجل اليمني، رهف محمد خيري 6 سنوات إصابة بالفم، عبد الناصر محمد 6 سنوات كدمة بالوجه، اياد هشام كمال 6 سنوات مصاب سحجات وكدمات، محمود محمد عبد المنصف 3 سنوات سحجات وكدمات، سجي محمد عبد المنصف 9 سنوات كدمة بالوجه، اياد محمد عزت 3 سنوات سحجات وكدمات"، كما أصيب السائق عبد العظيم عطا 28 سنة سائق كدمات متفرقة بالجسم، والمشرفة نورا سعد السيد دويدار 33سنة مصابة كدمات وسحجات متفرقة، وانتقلت سيارات الإسعاف سريعًا وقوة أمنية من مركز شرطة أشمون للتحقيق في الواقعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى أشمون العام وتنوعت الإصابات بين كدمات وجروح، وأزال رجال المرور آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بدء الدراسة بالمحافظات

وبدأت الدراسة بالعام الدراسي 2023- 2024 أمس السبت في مدارس 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت وهي: "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية".

وبدأت الدراسة رسميًا في مدارس باقي المحافظات، اليوم الأحد، وهي المحافظات التي تطبق إجازة السبت المتمثلة في محافظات: "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح".