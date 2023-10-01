لجنة الحكام الإنجليزية تقرر إيقاف حكم الفار لمباراة ليفربول وتوتنهام

اتخدت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، قراراً صارماً بحق حكم الفار الذى أدار مباراة ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضد توتنهام، أمس السبت، بعد الأخطاء الفادحه التى وقع فيها.



وتعرض فريق ليفربول، للهزيمة امس السبت أمام نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



حيث قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو المساعد ومساعده دان كوك، عن الخطأ الفادح في المباراة بعد إلغاء هدف صحيح للنجم الكولومبي لويس دياز.



وذكرت اللجنة أنه بعد الأستماع للحديث الذى دار بين دارين انجلاند وبين حكم المباراة في وقت ألغاء هدف لويس دياز، تقرر إيقاف دارين إنجلاند ومساعده دان كوك نتيجة للخطأ الذي تم ارتكابه.