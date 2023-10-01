مصرع معلم وإصابة 5 في سانت كاترين في أول أيام العام الدراسي الجديد

لقي معلم أزهري مصرعه، وأصيب خمسة آخرين إثر حادث أليم، أثناء توجههم إلى العمل بطريق مدينة سانت كاترين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس.

كان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى اخطارًا بوقوع حادث سيارة بطريق مدينة سانت كاترين، أسفر عن مصرع أحمد محمود علي غنيم معلم اللغة الإنجليزية بمعهد الإسباعية الإعدادي والثانوي، وإصابة كلًا من: سامي الصابر موجه اللغة الإنجليزية بإدارة سانت كاترين وعددُ من العاملين بمعهد الإسباعية منهم الشيخ أمين ابوجبل ومحمد عبد الواحد ووليد محمد ومحمود المغربل وتم نقل الجميع إلى مستشفى أبورديس.

وتقدم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ومضر نوار مدير عام العلوم الثقافية وكل قيادات المنطقة، واجب العزاء لأسرة أحمد محمود علي غنيم معلم اللغة الإنجليزية بمعهد الإسباعية الإعدادي والثانوي، إدارة سانت كاترين.