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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف عن ملابسات العثور على جثة أم وأطفالها الأربعة بأسيوط

مكيف صحروايوراء
" مكيف صحرواي"وراء العثور علي اسرة متوفية بالكامل باسيوط
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كثف ضباط مباحث مركز أسيوط جهودهم لكشف ملابسات العثور على أسرة مكونة من أم و٤ أطفال متوفين داخل منزلهم بقرية نجع سبع، مما أثار حالة من الذعر بين أهالي القرية ومحافظة أسيوط.

وأفادت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز أسيوط، أن سبب الوفاة بعيد كل البعد عن الانتحار أو الوقوع تحت حالة التسمم ، وان ما حدث هو قيام السيدة وابنائها الاربعة  بتشغيل مكيف صحراوي داخل غرفة النوم المغلقة مما تسبب في سحب وانتهاء الأكسجين من الغرفة مما أدى لاختناقهم ووفاتهم في الحال.

وكانت شهدت محافظة اسيوط حادث مروع ، بقرية نجع سبع ،حيث عثر الاهالي علي ٥جثث داخل منزل بجوار نقطة الشرطة ،وعلي الفورانتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف والطب الشرعي  لموقع المنزل ، وتم العثور علي ٥ جثث وهم نهاد محمود مصطفى ٣٠ سنه ،شيماءمحمود عبد الراضي الى ١١ سنه ،إسراء محمود عبد الراضي ٨ سنوات ،عبد الراضي محمود ٧ سنوات ،محمد محمود عبد الراضي ٥سنوات ،وتم نقل المتوفيين لمستشفي اسيوط الجامعي ،وتحرير محضر بذلك واستكمال الاجراءات الورقية للتصريح بدفن الجثث .

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أسيوط العثور على داخل منزل كشف ملابسات اسرة
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