سكاي نيوز: بريطانيا قد ترسل جنودا إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة مع روسيا

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 08:48 ص

قالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية إن المملكة المتحدة قد ترسل جنودًا إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع بين روسيا وكييف في فبراير 2022.

وأوردت القناة الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم /السبت/ أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، وجيش المملكة المتحدة يناقشان "خططًا" في هذا الشأن.

وأفادت القناة بأن وزير الدفاع البريطاني "يخطط لنقل برنامج تدريب تقوده بريطانيا إلى أوكرانيا بدلًا من تنفيذه في البلاد أو في بلد آخر ضمن مظلة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)".

وأوضحت "سكاي نيوز" أن هذه المقترحات قد جاءت بعدما زار شابس كييف قبل أيام، واصفة ذلك بأنها "ستكون تصعيدًا هائلًا بشأن التزام بريطانيا بمجهودات الحرب" في أوكرانيا.