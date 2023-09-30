نائب التنسيقية: مؤتمر "حكاية وطن" فرصة لعرض إنجازات 10 سنوات

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر حكاية وطن فرصة لعرض الانجازات التى تحققت على مدار ١٠سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن توقيت مؤتمر حكاية وطن هام للغاية ليكون فرصة للموطنين أن يعلموا ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، ليضع حد أمام المشككين الذين يسعون للتقليل من هذا الجهد، خاصة أن مصر على أعتاب انتخابات رئاسية.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات وعلى مستوى الجمهورية، موضحا أن القيادة السياسية عملت على تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى ملف التكنولوجيا والرقمنة الذي شهد تطور كبير.

وأكد بدوي، أن هذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية، وتأكيد على أنها تسير في الطريق الصحيح، وقادرة على العبور للمستقبل، كما ساهمت بقوة فى دعم ركائز الدولة المصرية وتوفير آلاف فرص العمل.