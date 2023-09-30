لفات طرح تناسب الوجه الدائري

تعتبر صاحبات الوجه الدائري من أكثر السيدات المحظوظات فرسمة هذا الوجه تُناسبها جميع لفات الطرح بلا استثناء فتمتلك صاحبة هذا الوجه تجربة جميع أشكال ولفات الطرح والتغير بينها كل يوم دون ملل، وتبرز «البوابة نيوز» عددًا من لفات الطرح التى تناسب الوجه الدائري والوجه الدائري الممتلئ.



- لفات حجاب للوجه الدائري الممتلئ:

ذوات الوجه الدائري الممتلئ اسعين للف الحجاب بطريقة ملائمة لطبيعة الوجه، بحيث تغطي الخدود الممتلئة.

على صاحبة هذا الوجه أن تبدأ لف الحجاب من عند خط الشعر ولا ترجعي الطرحة للخلف.

لا ترتدي البندانة القطنية تحت الحجاب لأنها تغطي الجبين.

ضعي الحجاب عند عظمة الخدين ليعطي الوجه شكل بيضاوي ويخفي امتلاء الخدين.

حاولي أن تخفي الذقن بواسطة الحجاب.

اختاري لفات حجاب بسيطة بعيدة عن التعقيد.

ابتعدي عن لفات الحجاب التركية.

لا ترتدي أكثر من طرحة، وابعدي عن لف الحجاب على هيئة طبقات لأن هذه اللفة تزيد من حجم الوجه.

إذا رغبتي في ارتداء الغطاء القطني لا تضعيه على الجبين ولكن ضعيه عند منبت الشعر.

إذا كانت رقبتك من النوع المزدوج، أو كنتي تعانين من تراكم الدهون في منطقة الرقبة احرصي على أن يكون الحجاب خافياً للرقبة.



- لفات حجاب للوجه الدائري الممتلئ من الشيفون

يعد الشيفون الخامة الأفضل على الإطلاق للوجه الدائري الممتلئ، لذا يمكنك الاعتماد عليه في الخروج الصباحي، والمناسبات، في البداية اختاري بندانة من القطن بلون متناسق مع لون الحجاب، ضعي الحجاب الشيفون فوق البندانة بنسبة ثلث عند أحد الأطراف، وثلثين عند الطرف الآخر، قومي بلف الطرف الأطول حول الرأس واجعليه ينساب من الطرف الثاني، ثم قومي بإخفاء الطرف القصير تحت الملابس، بحيث يظهر طرف واحد فقط من الحجاب الشيفون.

-صاحبات الوجه الدائري الغير ممتلىء

هنا الخيارات أسهل بكثير من الوجه الممتلىء فيمكنها اختيار أي لفة طرحة وأي نوع قماش مع ارتداء البطانة القطنية تحت الطرحة

وعمل اشكال طرح جديدة غير تقليدية لأن الوجه لا يوجد به زيادة تحتاج أن تجد طريقة لاخفائها.

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