بحضور المحافظ.. المنيا للفنون الشعبية تحتفل باليوم العالمي للسياحة

قدم فرع ثقافة المنيا عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لشهر سبتمبر الجاري.

وأدت فرقة المنيا للفنون الشعبية، عرض فني بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية منها التنورة، التحطيب، بالإضافة إلى فقرة عزف على الآلات الشعبية بقيادة الفنان سيد توني، وذلك بكورنيش النيل بالمنيا احتفالا باليوم العالمي للسياحة.

وشهد قصر ثقافة المنيا احتفالية بالتعاون مع النادي الرياضي، تضمنت عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات المتنوعة بقيادة الفنان يحيى عبد العليم.

وتغنت فرقة كورال الأطفال بباقة من الأغاني الدينية، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي منها "إلى رحاب يثرب، سيرة الحبيب، لاجل النبي، زوار النبي، يا من يعشق نبينا، مولاي، عليك سلام الله، يا صلاة الزين".