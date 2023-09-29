7 أكتوبر .. فيتوريا يعلن قائمة معسكره لمواجهة الجزائر وزامبيا

يعقد البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا يوم 7 أكتوبر المقبل بمقر اتحاد الكرة لإعلان قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يومى 12 و16 أكتوبر .

ومن المقرر ان يخوض الفراعنة معسكرهم بدولة الامارات، استعدادا لخوض فعليات بطولة الامم الافريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

كان قد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ١١ لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٩ إلي ١٧ أكتوبر، و يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر، واللاعبون هم :

محمد صلاح

محمد النني

محمود حسن تريزيجية

طارق حامد

احمد حسن كوكا

مصطفي محمد

عمر مرموش

حمدي فتحي

محمد شريف.

سام مرسي

أحمد حمدي .