أول يوم دراسة.. أستاذ اجتماع تقدم نصائح لأولياء الأمور لتهيئة الأجواء المناسبة والتغلب على المشكلات.. الاستعداد النفسى والحوار الهادف وتنظيم الوقت

ينطلق العام الدراسي الجديد 2024/2023 غدًا السبت بعدد من مدارس الجمهورية، وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لانضباط العام الدراسي، وحسن استقبال الطلاب في المدارس، والعمل على تذليل العقبات.

وحول تهيئة الطلاب بالمراحل المختلفة، وخاصة تلاميذ الصفوف الأولى، نفسيا وذهنيا من قبل الأسرة، قدمت الدكتورة أسماء محمد نبيل أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس نصائح لأولياء الأمور، قائلة، إن الدخول للمدرسة تمثل مرحلة انتقالية هامة ينبغي التعامل معها بحكمة بالغة للعب والمتعة واستعداد نفسي وبدني للانتقال بطفلك من عالم اللعب والمتعة وعدم التقيد بميعاد النوم إلى عالم المدرسة والحرص على النظام والمذاكرة والتكرار واحترام الوقت.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع عبر "البوابة نيوز"، أبرز النصائح، كالآتي،

أولا، الاستعداد النفسى لليوم الأول:

1-مرافقة الطفل إلى مدرسته قبل يوم الدخول الرسمي مما يخفف من توتره وزيارة الفصل والتعرف على المعلمين والمعلمات.

2- التحدث بطريقة إيجابية عن المدرسة بأنها فرصة للتعلم وتكوين أصدقاء جدد للعب معهم .

ثانيا، الحوار الهادف:

قد يكون لدى الطفل تخوف من الذهاب إلى المدرسة لسبب من الأسباب فنتحدث مع الطفل ليفضفض عما يثير مخاوفه ومساعدته على معالجة أسباب التخوف قبل أن تتحول إلى عقد نفسية يصعب علاجها فيما بعد.

ثالثا، تدريب الطفل على المواجهة:

تدرب الطفل على كيفية التعريف بنفسه عندما يطلب منه ذلك وبالتالي القدرة على التحدث أمام الغرباء ومواجهتهم.

رابعا، إشراك الطفل في تحضير مستلزماته الدراسية:

إشراك الأبناء مع الآباء في إعداد المستلزمات الدراسية (كتغليف الكتب والدفاتر واختيار الألوان والأشكال وكتابة الأسماء على الأدوات المدرسية)، مما ينمى لديهم شعور بالمسئولية.

خامسا، تنظيم الوقت:

نحاول أن نعيد الأمور إلى نصابها قبل بدء العام الدراسى أو الترم الجديد بأسبوع من خلال تحديد موعد محدد للنوم والاستيقاظ تنظيم الوجبات الغذائية.

وتابعت “نبيل”، أنه على أولياء الأمور تهيئة الأجواء المنزلية لاستقبال العام الجديد بتهيئة مكان المذاكرة ومكان لوضع أدواته وكتبه الدراسية - مساعدته لوضع جدول لتقسيم الوقت، ولابد أن تنمية لديه مهارة الرد على التنمر كولى أمر مما يستلزم التواصل مع المدرسة.

كما لابد من تشجيع الأبناء على التعلم والتحصيل وتشجيع الاهتمامات والنشاطات الإبداعية لديهم ولابد من مراعاة التباين الفردى والتنوع في الميول والاتجاهات فكل طفل مختلف عن الآخر ، ويجب تجنب المقارنة أو المعايرة ولماذا لا يكون مثل شخص معين فلابد من تقبل الطفل كما هو.

وأضافت: بالنسبة لـ "لانش بوكس"، لابد من التركيز على الأطعمة المفيدة والبعد عن الأطعمة الدسمة التي تؤثر على تركيزه وشعوره بالخمول والنعاس ومن الممكن إعطاءه المكسرات والفاكهة بصورة صحيحة دون شرائح حتى لا تتعرض للتأكسد أو التلف.