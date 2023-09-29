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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

عوض تاج الدين: إصدار قانون المسئولية الطبية قريبًا

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ويتبع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد تخرج الطالب من كلية الطب يحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس، لافتًا إلى أن قانون المسئولية الطبية سيصدر بتوجيهات رئاسية وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قريبًا في الدورة البرلمانية القادمة.

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن المجلس مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: «المجلس سيشكل لجانا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي أنه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي يتم فيها التدريب والتعليم والنظام الذي سيضمن حقوق المهن الطبية وتطوير الخدمة الصحية ووجود رقابة شديدة جدا لضمان حقوق المواطن».  

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