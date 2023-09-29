هانى شاكر يشوق جمهوره بالبرومو الدعائى لأغنيته الجديدة "بلاد البخت"

نشر الفنان هانى شاكر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائى لأغنيتة الجديدة "بلاد البخت" ليشارك بها جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/CxvPKu2tJp0/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

جاءت كلمات الأغنية

"قليل البخت لو يطلعله ١٠٠ مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكره وكل شيء وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميه ونور"، الأغنية من كلمات الشاعر كريم حكيم، ألحان مصطفى شكرى.

يذكر أن الفنان هانى شاكر قد طرح مؤخرًا أغنية "الكبير" على كل منصات السوشيال ميديا وموقع "اليوتيوب"، الأغنية كلمات وألحان مصطفى شكرى، ميكس وماستر أسامة الهندى، توزيع أحمد أمين.