إقبال المواطنين لتحرير تأييدات ترشيح المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية المخصص لتحرير تأييدات ترشيح المرشحين لإنتخابات الرئاسة 2024 إقبالا شديدا وزحام من المواطنين لتحرير التوكيلات حاملين أعلام مصر وسط الزغاريد والأغاني الوطنية.

في سياق متصل احتشد أعضاء حزب مستقبل وطن، أمام مكاتب الشهر العقاري، بمناطق "بنها، الخانكة، قليوب، القناطر الخيرية"، بمحافظة القليوبية، لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع المواطنين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حبهم وتقديرهم وتمسكهم بقيادة الرئيس الحكيمة، وسط مناشدات ومطالب بترشحه لولاية رئاسية، من أجل بناء الجمهورية الجديدة



فيما شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر في حملة تحرير وتوثيق التوكيلات الرئاسية بمقر الشهر العقاري، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وترشحه لولاية رئاسية مقبلة.

وأكد خالد جرامون أمين الحزب بكفر شكر، أهمية التكاتف والتلاحم للوقوف بجانب الدوله المصريه ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال خطة التنمية، موضحا أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات خلال 9 سنوات مضت.

من جانبه، أكد المهندس هاني شحاته أمين تنظيم كفر شكر، ضرورة الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس صورة مصر والرد على كل مشكك في الداخل والخارج والتأكيد على وحدة الشعب المصري خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي قائد مصر الحديثة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى القيادة الحكيمة التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس الحكم في البلاد لمواصلة عمليات التنمية.



تحرير توكيلات

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