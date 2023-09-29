دراسة حديثة: الوفيات المبكرة بين البريطانيين سترتفع بنسبة 6.5%

أشارت دراسة حديثة إلى أن أزمة تكلفة المعيشة من المحتمل أن تتسبب في آلاف الوفيات المبكرة في المملكة المتحدة، وسوف توسع بشكل كبير فجوة الثروة والصحة أيضا بين الأغنياء والفقراء.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن ملايين البريطانيين تضرروا بشدة من مستويات التضخم التي لم تشهدها البلاد منذ السبعينيات نتيجة للحرب في أوكرانيا وفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية، حيث تحملت الأسر الفقيرة العبء الأكبر لإنفاقها نسبة أكبر من دخلها على الطاقة، التي ارتفعت تكلفتها إلى عنان السماء.

وأشارت الصحيفة إلى دراسة جديدة تؤكد أن الوفيات المبكرة -أي الأشخاص الذين يموتون قبل أن يبلغوا ٧٥ عامًا- سترتفع بنسبة ٦.٥٪ هذا العام بسبب أزمة تكلفة المعيشة، مع ٣٠ حالة وفاة إضافية لكل ١٠٠ ألف شخص، ونشرت هذه النتائج في مجلة BMJ للصحة العامة.

وركزت هذه الدراسة على اسكتلندا، لكن باحثين من الصحة العامة في اسكتلندا وجامعة جلاسكو، قالوا: «من المحتمل حدوث تأثيرات مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث قمنا بوضع نموذج لتأثير التدابير الحكومية البريطانية».

وقالت الجارديان، إن الزيادة المتوقعة في الوفيات المبكرة، من خط الأساس ٤٦٣ لكل ١٠٠ ألف شخص إلى ٤٩٣ لكل ١٠٠ ألف شخص، حيث تعادل آلاف الوفيات الإضافية سنويا في المملكة المتحدة.

وللتخفيف من تأثير أزمة تكلفة المعيشة، قدمت حكومة المملكة المتحدة ضمانًا شاملًا لأسعار الطاقة «EPG» ومدفوعات دعم تكلفة المعيشة المستهدفة للأسر الأشد فقرًا.

وأضافت الصحيفة، أن دلائل تشير إلى أن انخفاض الدخل يرتبط بتدهور الحالة الصحية حيث انخفاض الدخل يؤثر سلبًا على الصحة، حيث أراد الباحثون تقييم التأثير المحتمل للتضخم على معدلات الوفيات هذا العام، مع وبدون تدابير تخفيف.

واستخدموا نمذجة السيناريوهات لتقدير مدى تأثير التضخم المرتفع الأخير على دخل الأسر، وكيف يمكن لتدابير التخفيف أن تعدل هذه التأثيرات، وكيف ستتغير معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع وأوجه عدم المساواة نتيجة لذلك.

وقاموا بصياغة ثلاثة سيناريوهات: دون أي تدابير تخفيفية، مع إدراج دليل البرامج الإلكتروني، ومع إدراج EPG ومدفوعات دعم تكاليف المعيشة، وتمت مقارنتها بـ«العمل كالمعتاد»- متوسط التضخم عن السنوات السابقة- لتقدير التأثيرات الصحية لكل منها.

ووجدت الدراسة أنه في كل السيناريوهات التي تم وضعها، كانت الأسر في المناطق الأكثر حرمانًا هي الأكثر تضررًا من حيث القيمة النسبية، حتى مع الدعم الحكومي، وستكون حالتها أسوأ بمقدار ١٤٠٠ جنيه إسترليني في ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

وتشير الدراسة إلى أنه بدون أي تخفيف، سيؤدي التضخم إلى زيادة الوفيات المبكرة بنسبة ٥٪ في المناطق الأقل حرمانًا وبنسبة ٢٣٪ في المناطق الأكثر حرمانا، ومن شأن سيناريو EPG أن يخفض هذه المعدلات إلى ما بين ٣٪ و١٦٪، كما أن إضافة دعم تكلفة المعيشة سيؤدي إلى خفضها إلى ما بين ٢٪ و٨٪.

وهذا يعني أنه حتى في أفضل السيناريوهات، من المتوقع أن ترتفع الوفيات المبكرة في الأسر الأكثر فقرًا بمعدل أسرع أربع مرات من الأسر الأكثر ثراء.

وينخفض متوسط العمر المتوقع أيضًا في كل من السيناريوهات الثلاثة التي تم وضعها، ولكن في كل حالة كان من المتوقع حدوث انخفاضات أكبر في متوسط العمر المتوقع في المناطق الأكثر حرمانًا.

واعترف الباحثون بوجود قيود على نماذجهم، على سبيل المثال، لم تتضمن تقديراتهم لتضخم الأسعار التكاليف المرتبطة بامتلاك منزل الفرد وصيانته والعيش فيه أو العوامل الأخرى التي تؤثر على إنفاق الأسرة.

وخلصوا إلى أنه «من المرجح أن تكون تأثيرات التضخم وانخفاض الدخل بالقيمة الحقيقية كبيرة وسلبية، مع وجود تفاوتات ملحوظة في كيفية تجربة ذلك، بالإضافة إلى إن استجابات السياسة العامة المنفذة ليست كافية لحماية الصحة ومنع اتساع فجوة عدم المساواة».