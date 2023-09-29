متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون بنفس نظام العام الماضي

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مؤتمر وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، حول تطوير منظومة الثانوية العامة يسهم في بث روح الطمأنة في نفوس أولياء الأمور والطلاب.

وأكد “زلطة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أنه سيتم تطبيق نفس القواعد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الماضي خلال العام الحالي، بينما خطوات تطوير منظومة الثانوية العامة، سيتم مناقشتها عبر حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف جمع التوصيات ومناقشة الآليات الخاصة بالتطوير بشكل كامل.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة توصلت إلى 3 محاور مهمة تحدد ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة، على رأسها دراسة المواد على مدار عامين وتعدد اختبارات التقييم، حتى لا يكون هناك امتحان واحد فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله، بالإضافة الى إتاحة عدد من المسارات امام الطلاب للاختيتر منها حسب ميولهم وقدراتهم.