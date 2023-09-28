شاب يطعن خاله بسكين لخلاف مالي في الدقهلية

طعن عامل بقرية أتميدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، خاله مستخدما سكين مما تسبب فى إصابته بجرح قطعي غائر بالعضد الأيسر وجروح قطعية بالساعد والكوع الأيسر وذلك بعد نشوب خلافات مالية بينهما وتمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبطه بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى أخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الصديق، مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول "هاني. م.ا.ا"، 42 عاما، صياد، ومقيم قرية أتميدة دائرة المركز مصابا بجرح قطعي غائر بالعضد الأيسر وجروح قطعية بالساعد والكوع الأيسر "إدعاء تعدي من آخرين"

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي ابو شتية، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم نجل شقيقته"محمد.إ.ش.ا"، 32 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم وبمواجهة اقر واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكابه جريمته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.