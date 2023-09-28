قومى المرأة بسوهاج يواصل حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بالقرى والأحياء

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء المحافظة.

وصرحت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بأن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت وهبى، إلى أن الحملات بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة، المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى أول أغسطس الماضي وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "تنمية الأسرة المصرية" وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة، وشارك وأشرف على الحملات هذا الأسبوع من عضوات المجلس فوتينيه لبيب، والدكتور صفاء عياد، وحنان عبدالجيد، والدكتورة رشا وصفى.