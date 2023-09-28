جوتيريش يحذر من الفوضى المناخية التي "باتت تطرق أبواب الجميع"

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 11:22 ص

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الفوضى المناخية التي "باتت تطرق أبواب الجميع".

جاء ذلك في جلسة إحاطة غير رسمية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية تزامنا مع مرور عام على الفيضانات الكارثية في باكستان التي أودت بحياة وشردت الآلاف، حسبما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: "لقد حذرت منذ فترة طويلة من أن الفوضى المناخية تطرق أبواب الجميع، وهي اليوم تدق هذا الباب، من ليبيا إلى القرن الأفريقي والصين وكندا وغيرها".

وأشار إلى أن "باكستان عبارة عن سجل تاريخي للفوضى المناخية المتوقعة، لا يوجد شيء طبيعي في كارثة بهذا الحجم ــ أو في الحرائق والعواصف والجفاف التي تعيث فسادًا في أماكن أخرى".

وأضاف جوتيريش أن "انبعاثات الكربون تعمل على تسخين كوكبنا، وتقتل الناس، وتدمر المجتمعات، وتدمر الاقتصادات. وتزعم بعض الدول أنها لا تستطيع تحمل تكاليف خفض الانبعاثات. والحقيقة هي أنه لا أحد يستطيع أن يتحمل انهيار المناخ. ولا توجد مساعدات إنسانية وتنموية كافية في العالم لتحقيق ذلك".

وقال إن أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري هي قرار سياسي، ويجب أن تتغير تلك القرارات، مشددا على أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أمر حتمي.

واستطرد جوتيريش أن السؤال الوحيد الآن هو ما مدى المعاناة التي سيتحملها العالم ــ وخاصة الدول الأكثر ضعفا مثل باكستان ــ قبل أن يتم خفض الانبعاثات.