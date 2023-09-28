تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية قطاع الأمن العام مركز شرطة منفلوط بأسيوط، تفاصيل ضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وأسفرت الجهود عن استهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة (سبق إتهامهم فى العديد من القضايا المتنوعة أبرزها "قتل ، سلاح، شروع فى قتل ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه، سرقة) .. ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. مما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم وضبط اثنين آخرين وعُثر معهم على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش- 25 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,700 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مخدرالشابو وزنت كيلو جرام- 8000 قرص مخدر - سلاح أبيض – مبلغ مالى).



بمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وحماية نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.