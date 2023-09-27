اندلاع حريق في مقر نقابة المهندسين بالإسكندرية دون وقوع إصابات

اندلع ظهر اليوم حريق هائل بمقر نقابة المهندسين الشاطبي الإسكندرية، وقد تمت السيطرة عليه من قبل المسؤولين من السلامة والحماية داخل النقابة بوسائل الاطفاء المتواجدة في النقابة، بدون حدوث اي إصابات.

تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغ يفيد بإندلاع حريق داخل بدروم مبني نقابة المهندسين بالإسكندرية بالشاطبى، حيث تسبب انقطاع التيار اليوم وعودته، في حدوث ماس كهربائي نشب في جراج النقابة، حيث تم إخلاء الجراج من السيارات علي الفور، وتم فصل التيار الكهربائي عن المبني.

وتوجهت الحماية المدنية الي مكان الحادث، والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بدون حدوث اي خسائر، وأخلت المبنى حتى الانتهاء من عملية الإطفاء والتبريد، منعا لاندلاعه مرة أخرى.

وتوجهت نقابة المهندسين بالإسكندرية بكل بالشكر للجهات المختصة وإدارة الدفاع المدني والحريق ومديرية أمن الإسكندرية و اللواء عبد الخالق حجازي نائب مدير الأمن والعميد حسام عبده مأمور قسم باب شرق ومباحث باب شرقي العقيد اسلام مجدي مفتش إدارة البحث والمقدم شادي عليوه رئيس مباحث قسم باب شرقي والعميد السيد التلت مدير الأدلة الجنائية ورجال الدفاع المدني العميد محمد الديب مدير الهيئة والرائد محمد فوزي وتواجدهم خلال دقائق والتعامل بطريقة احترافية مع الحدث علماً بأن النقابة تقوم بممارسة عملها بشكل طبيعي في مواعيد العمل الرسمية للزملاء المهندسين.