فى يوم الفرحة والتفوق.. محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل، فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات).

وذلك بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين، ومحمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، وعدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين.

وخلال الإحتفال حرص اللواء أشرف عطية على تقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديرًا لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والإجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية، موجهًا التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين، مطالبًا منهم مواصلة الجهود لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.

كما أوضح اللواء أشرف عطية بأن هذا التكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد بأن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى قبلة ومنارة للتنوير ومحراب للعلم والثقافة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بدور الأزهر الدائم فى نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد، بجانب دوره الإجتماعى البارز فى تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية مثل " لتسكنوا إليها، والحد من الطلاق " مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والإجتماعية.

تضمنت فعاليات الإحتفال السلام الجمهورى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى تقديم فقرة للإنشاد الدينى.

وأختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الطلاب الأوائل بإجمالى 40 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تبادل الدورع وإلتقاط الصور التذكارية والجماعية.

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