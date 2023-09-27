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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان بالبدلاء أمام كالياري في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان
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أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كالياري، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره كالياري بملعب بيت يونيبول، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ بيولي، مواجهة ميلان وكالياري بالبدلاء، حيث فضل الدفع بالسويسري نوا أوكافور أساسيًا بدلًا من المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو.

كما يتواجد في التشكيل الأساسي للروسونيري ياسين عدلي، بدلًا من رادي كرونيتش، على أن يقود الهجوم، النيجيري صامويل تشوكويزي مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي كالياري في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده نقطتين فقط.

تشكيل ميلان لمواجهة كالياري 

حراسة المرمى: سبورتيلو 

خط الدفاع: فلورينزي - ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز 

خط الوسط: لوفتس تشيك - ياسين عدلي - ريندرز

وفي الهجوم: تشوكويزي - أوكافور - بوليسيتش.

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