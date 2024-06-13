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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بالقليوبية

السيارة المتسببة
السيارة المتسببة في الحادث
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لقيت طفلة مصرعها تحت عجلات سيارة حال رجوعها للخلف، بعزبة الأبيض، أبو زعبل الخانكة، بمحافظة القليوبية، ونُقلت الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز الخانكة بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة بناحية عزبة الأبيض بدائرة المركز.

انتقل على الفور النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاونى رئيس المباحث، وتبين من التحريات، أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اصطدم بالطفلة "مكة. م" البالغة من العمر 3 سنوات حال لهوها أمام منزل أسرتها وحال رجوعها للخلف، أدى إلى وفاتها، وتم ضبط السائق، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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