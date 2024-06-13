محافظ الفيوم: تنفيذ 20 مشروعا للصرف الصحي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

لفت الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي، سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال القرض الأوروبي، يتخطى 20 مشروعاً لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة، بمحافظة الفيوم.

مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها.

وأوضح "الأنصاري" أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك، وتنمية البحيرات، لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصيته، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة، لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة.

موضحاً أنه تم إنزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الأبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية.

فيما، قدم رئيس مجلس إدارة روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، الشكر لكل من وزير الموارد المائية والري، ومحافظ الفيوم، على تعاونهما مع مسئولي روابط مستخدمى المياه وممثليهم على مستوى المراكز والمحافظات، لخدمة المنظومة المائية ومتابعة تطهير المساقى، وموقف زراعات الأرز المخالفة، مشيداً بالتنسيق الدائم بين الروابط وإدارات التوجيه المائى التابعة لوزارة الرى في مختلف محافظات الجمهورية.



وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، مع كلا من؛ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بأساليب الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات رفع مياه الري بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الفيوم ، وممثلي روابط مستخدمي المياه على مستوى محافظة الفيوم.

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