اتحاد جدة يهزم الخلود ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريق اتحاد جدة إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز بركلات الترجيح على الخلود، بنتيجة 7-6، في المباراة التي أقيمت، ضمن منافسات دور الـ32.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1-1، بعد أن أحرز روبرتو دياز الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 18 بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل ماريانو فاسكيز هدف التعادل في الدقيقة 40، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبطل السعودية الذي فاز بنتيجة 7-6.

وفي نفس مباريات أخرى، فجر فريق الفيصلي الذي يلعب في دور الدرجة الأولى، مفاجأة كبيرة بعد أن حقق الفوز مساء أمس الثلاثاء، أمام الطائي وتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل فريق أهلي جدة السعودي إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2024، بعدما انتزع فوزًا صعبًا على مضيفه نادي العين بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.