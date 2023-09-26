"مياه الفيوم" أنشطة توعية صيفية بالمدارس.. صور

أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن قيام إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ أنشطة توعية مائية متنوعة بالمدارس ضمن برنامج صحتهم مستقبلهم والممول من اليونسيف والذي يهدف لتعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة في ترشيد إستهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها من الاهدار والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على النظافة العامة والنظافة الشخصية والتغيرات المناخية والتغذية الصحية السليمة.

جاء ذلك خلال الأنشطة الصيفية بالمدارس على مدار أشهر الصيف الثلاثة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم علاوة على تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة كل نقطة بتفرق وتحفيزهم بهدف خلق روح التنافس والإبداع والتي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها على فيسبوك وبرعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه والتي احتلت فيها محافظة الفيوم المركز الاول في نسب المشاركة والمركز الرابع فى عددالمشاهدات بالمسابقة.

وأكد "النجار "على أهمية رفع الوعي المائي لدي كافة فئات المجتمع بصفة عامة وطلاب المدارس بصفة خاصة كونهم المستقبل القريب وليكون لديهم الفكر والإبداع الخلاق القادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات الصحيحة.

موضحاً استعداد الشركة التام لتوعية الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ومُرحباََ بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة والعمل جنباً إلى جنب من أجل نشر الوعي المائي.

وفي السياق أفاد محمد جمعه مدير إدارة التوعية عن تنفيذ أكثر من ٧٥ نشاط داخل كل مدرسة والبالغ عددهم ١٥٠ مدرسة بأربع إدارات تعليمية (اطسا _شرق _غرب _طامية) حيث بلغ العدد الإجمالي للأنشطة التى تم تنفيذها بواسطة المدارس ما بين أنشطة متنوعه يتخطى ١١ ألف نشاط، كما تم تركيب نحو ٨٤٠ قطعة موفرة للمياه بالحنفيات داخل المدارس المستهدفة بالإدارات الاربعة.

كما تم تزويد المدارس بالخامات والأدوات المساعدة في تنفيذ الأنشطة الصيفيةوتنوعها بالإضافة لعقد ٣ اجتماعات للمشرفين ومنسقي الأنشطة والمتابعين داخل المدارس بواقع اجتماع كل شهر كما تم عقد ٢ اجتماع لأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم لمناقشة الاقتراحات حول آليات تنفيذ الأنشطة ووضع الحلول المناسبة للخروج بالأنشطة الصيفية لأعلى معدلاتها وتنفيذ مجموعه من المعسكرات الصيفية داخل مجموعه من المدارس بإدارة طامية وشرق وغرب الفيوم التعليمية.

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