"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الحالي.. وارتفاع الحرارة مستمر

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس، مشيرة إلى أننا نتعرض إلى مرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة تظهر على أغلب الطرق تبدأ في الزيادة تدريجيا خلال الأيام القادمة، محذرة قائدي المركبات من توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة مستقرة في البحرين الأحمر والمتوسط.