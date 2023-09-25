ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بطارية ضعيفة" يحصد الجائزة الخضراء في مهرجان الغردقة السينمائي

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الجائزة الخضراء لدورته الأولى إلى  الفيلم المصري "بطارية ضعيفة" للمخرج سامح ماهر.
وذلك باعتباره أفضل فيلم يتناول قصية تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية، حيث يحمل العمل رسالة تحذير للعالم من غضب الطبيعة، وبقدم دعوة للعودة إلى الفطرة.
الجائزة الخضراء تمنحها إدارة المهرجان لافضل فيلم يعالج قضايا البيئة والتغيرات المناخية، ويتم اختيارها من بين الأفلام المشاركة في المهرجان سواء داخل مسابقاته الثلاثة أو خارجها.
مهرجان الغردقة يرأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي قدري الحجار، والمدير الفني للمهرجان الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.

ads
الناقد السينمائي مهرجان الغردقة لسينما الشباب والسيناريست محمد سيد عبد الرحيم محمد الباسوسي
ads