"بطارية ضعيفة" يحصد الجائزة الخضراء في مهرجان الغردقة السينمائي

منحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الجائزة الخضراء لدورته الأولى إلى الفيلم المصري "بطارية ضعيفة" للمخرج سامح ماهر.

وذلك باعتباره أفضل فيلم يتناول قصية تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية، حيث يحمل العمل رسالة تحذير للعالم من غضب الطبيعة، وبقدم دعوة للعودة إلى الفطرة.

الجائزة الخضراء تمنحها إدارة المهرجان لافضل فيلم يعالج قضايا البيئة والتغيرات المناخية، ويتم اختيارها من بين الأفلام المشاركة في المهرجان سواء داخل مسابقاته الثلاثة أو خارجها.

مهرجان الغردقة يرأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي قدري الحجار، والمدير الفني للمهرجان الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.