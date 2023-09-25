قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل أحد أقاربهم بسبب الميراث

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بقتل أحد أقاربهم بسبب الميراث ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة شخص وبها جرح نافذ “ادعاء مشاجرة”، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن)، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.