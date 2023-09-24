جهاز ولاعبو الزمالك يتابعون لقاء فريق 2003 أمام سموحة.. صور

حرص لاعبو الفريق الأول بالزمالك، والجهاز الفني على حضور ومتابعة مباراة فريق 2003 أمام سموحة اليوم، وذلك على هامش المران الختامي للفريق الأول استعدادا للقاء المقاولون العرب بالدوري غدا .

حضور أحمد زيزو لمباراة فريق 2003

وفاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003، على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك

ويمتلك زمالك 2003 بعد الفوز اليوم 12 نقطة متصدرا جدول ترتيب المسابقة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وسموحة بنفس الرصيد بالمركز الثالث.

ويقود فريق زمالك 2003: محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل ورفعت حمدي مسئولا للمهمات.