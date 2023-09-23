ضبط عنصر إجرامي بتهمة حيازة هيروين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار فى المخدرات وبحوزته كيلو هيروين في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

وردت معلومات سرية للمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية.

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل إسماعيل مدير أمن القليوبية وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الهيروين تزن كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالى و2 ميزان حساس.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع.