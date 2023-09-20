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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس البارالمبية يهنئ اللاعبة سلمى على بعد فوزها بذهبية الباراتايكوندو

سلمى على نجمة البارا
سلمى على نجمة البارا تايكوندو
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قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية، التهنئة إلى اللاعبة سلمى علي نجمة البارا تايكوندو، بعد حصولها علي الميدالية  الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى والتى أقيمت بالمكسيك.

وفازت سلمي علي بالميدالية الذهبية فى  فئة G6، بعد فوزها على بطلة منغوليا في النهائي 3-2.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنه البارالمبية تقف خلف كل الابطال البارالمبيين فى جميع الالعاب معنويا وماديا من خلال توفير كل الإمكانيات التى يحتاجونها وبالتعاون والتنسيق مع الاتحادات التابعة لهم، وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية وخاصة الاعداد الجيد لبارالمبياد باريس 2024.

وأضاف الدكتور حسام أنه سعيد بالإنجازات التي يحققها أبطال ذوى الهمم  في مختلف البطولات الدولية، واللجنة البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج،

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حسام الدين مصطفى الدكتور حسام الدين مصطفي اللجنة البارالمبية سلمى على نجمة البارا تايكوندو
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