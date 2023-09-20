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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 13 شخصا فى تصادم سيارة ملاكى وميكروباص يقل معتمرين بالدقهلية

الشاب المتوفي فى
الشاب المتوفي فى الحادث
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لقي شاب مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص يقل معتمرين متوجهين لآداء العمرة وذلك على طريق كفر بهيدة ميت محسن بنطاق مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص على طريق ميت محسن كفر بهيدة دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية ارقام “ د س ط 5498” وسيارة ميكروباص تحمل أرقام  “ د و أ 6359 ” كان يقل مجموعة من المواطنين من قرية كفر طنبول التابعة لمركز السنبلاوين و في طريقهم لأداء العمرة.

فيما أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكى ويدعى إيهاب محمد رمزي القناوي 18 عاما مقيم قرية كفر بهيده التابعة للمركز، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى ميت غمر، كما أصيب 12 آخرين من ركاب الميكروباص بإصابات سطحية وكدمات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اداء العمرة السنبلاوين الدقهلية تصادم سيارة ملاكي ميت غمر
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