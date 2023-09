بالأزرق.. شباب دمياط يشاركون بمبادرة خمسة في واحد

أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن مشاركة شباب محافظة دمياط في مبادرة five in on والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة ١٥ ألف مشارك من مختلف المحافظات وبمشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة بدمياط.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اطلق مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY عن طريق الڤيديو كونفرانس.

يتم تنفيذ الحدث فى وقت واحد فى كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

حضر اللقاء اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الاعلامي ،محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير ، احمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية ،مصطفي مجدي معاون الوزير ، مصطفي عز العرب معاون الوزير و شهاب جمال الدين مسئول عام مشروع yly بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية بدمياط ،والدكتور محمود المتبولي عميد كلية تربية رياضية بدمياط ،و احمد منتصر مكتب المدير العام.

ومن جانبه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي."

واضاف أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات."